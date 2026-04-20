¿De qué murió Patrick Muldoon?Actor de Melrose Place y Salvados por la Campana

El actor americano Patrick Muldoon murió a los 57 años de edad. Era reconocido por su participación en producciones como Melrose Place y Salvados por la Campana.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, Patrick Muldoon falleció en su domicilio en Beverly Hills, donde fue encontrado inconsciente. Los servicios de emergencia acudieron al lugar donde el histrión fue declarado sin vida.

Actor and producer Patrick Muldoon, known for his roles in the daytime drama 'Days of Our Lives,' primetime soap 'Melrose Place' and movie 'Starship Troopers,' died suddenly this morning, April 19, following a heart attack. He was 57.



Born in San Pedro, California, Muldoon… pic.twitter.com/zEYrfxABva — Deadline (@DEADLINE) April 20, 2026

¿De qué murió Patrick Muldoon?

Según la información disponible hasta el momento, el hombre murió a causa de un ataque cardiaco, el cual ocurrió de manera repentina. Cabe mencionar que no se han dado más detalles sobre el incidente; familiares y personas cercanas ya fueron informadas sobre lo ocurrido.

Patrick Muldoon nació en San Pedro, California el 27 de septiembre de 1968. Era de ascendencia irlandesa por parte paterna y croata por parte materna.

Asistió a la escuela secundaria Loyola, una escuela jesuita. Muldoon se graduó en 1991 de la Universidad del Sur de California, donde fue miembro de la fraternidad Sigma Chi y jugó como tight end en el equipo de fútbol americano USC Trojans.

Rest in peace Patrick Muldoon, who sadly passed away at the age of 57. Patrick originated the role of Austin Reed in July 1992. Here is his last scene with Christie Clark in July 2012 followed by his first 20 years prior in July 1992. #AustinReed #ChristieClark #Caustin #Days pic.twitter.com/wRE70jKSzQ — 𝘼𝙣𝙜𝙞𝙚 (@evangelia69) April 20, 2026

Alcanzó popularidad en la década de los 90‘s gracias a su papel en la serie Days of our lives, donde dio vida al personaje de Austin Reed.

Además, formó parte del elenco de Melrose Place, donde se consolidó en la televisión americana; participó también en Salvados por la campana, una de las producciones juveniles más recordadas de la época.

A lo largo de su carrera, participó en diversos proyectos tanto en televisión como en cine, ampliando su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.

Muldoon también incursionó como músico y productor, donde participó en varios proyectos independientes y desarrolló otras facetas del ámbito artístico. Fue el vocalista principal de la banda The Sleeping Masses.

Su canción ‘The Woman is the Way’ fue elegida para los créditos finales de la película Powder Blue de 2009 e incluye fragmentos de la película en el videoclip. La canción también apareció en la serie The Hills. El videoclip se filmó en Berkshire, Inglaterra, y fue producido por el director británico Leon Mitchell.