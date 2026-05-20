Berlín, spin-off de la aclamada serie La Casa de Papel de Netflix, ha conquistado a la audiencia internacional gracias al carisma de Pedro Alonso quien demuestra su talento en el papel del icónico ladrón Andrés de Fonollosa.

Sin embargo, una de las sorpresas más comentadas fue la participación de la actriz mexicana Samantha Siqueiros, quien interpreta a Camille, la mujer de la que está enamorado el protagonista. Su presencia en la producción y el reciente estreno de Berlín y la dama del armiño ha despertado curiosidad sobre su trayectoria y el camino que la llevó a formar parte de este proyecto; en La Razón te contamos quién es esta joven actriz.

¿Quién es Samantha Siqueiros, la mexicana que interpreta a Camille en la serie Berlín?

Samantha Siqueiros es una actriz mexicana que nació en La Paz, Baja California Sur, en 1994. Desde joven mostró interés por la actuación y se formó en artes escénicas, lo que le permitió abrirse paso en la televisión mexicana.

Su carrera comenzó con participaciones en telenovelas como Vino el Amor y series juveniles, donde destacó por su talento y versatilidad. Además, participó en La Rosa de Guadalupe.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran su participación en la serie Sin miedo a la verdad.

En 2024, la intérprete saltó a la fama mundial al dar vida a Camille, la mujer de la que está enamorado Berlín, el mítico ladrón de La Casa de Papel de Netflix. La artista apareció en Berlín, el spin-off de la famosa serie y causó revuelo en redes sociales entre la comunidad mexicana, pues vieron en la pantalla el talento de su compatriota.

El personaje Camille, es el de una mujer sofisticada y enigmática que se convierte en pieza clave dentro de la trama. Los sentimientos que Andrés de Fonollosa desarrolla por ella nos muestran una faceta más vulnerable del icónico capo.

Samantha Siqueiros ha sido el rostro de varias revistas, como Chic Style y Marie Claire.

Actualmente Samantha Siqueiros protagoniza Velvet, el Nuevo Imperio, producción de Telemundo. La actriz mexicana interpreta a Ana y comparte créditos con figuras como Yon González, Humberto Zurita, Danilo Carrera y Carolina Miranda.

¿Cuándo ver Berlín y la dama del armiño?

La serie Berlín y la dama del armiño, que forma parte del universo de La Casa de Papel, se estrenó el 15 de mayo en Netflix, así que ya puedes verla en la plataforma, sólo necesitas contar con una suscripción activa.

A continuación, te compartimos el tráiler oficial: