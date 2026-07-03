Moscas reflejan la amistad, las pérdidas y la soledad

En la producción mexicana Moscas, un cuarto en renta, un hospital y un videojuego se convierten en piezas clave que se unen para crear un fuerte lazo entre una mujer solitaria y un niño desesperado porque no lo dejan ver a su mamá enferma. Bajo esta premisa, Fernando Eimbcke construye un relato profundamente humano y realista sobre las pérdidas y las relaciones inesperadas que nos permiten seguir adelante.

En la historia, Olga (Teresita Sánchez) se ve obligada por razones económicas a aceptar en su hogar a un inquilino, sin saber que llegará acompañado por un inquieto pequeño que la hará enfrentarse a lo que más le teme: la conexión emocional.

El Dato: El largometraje sigue la historia de Olga, una mujer solitaria que vive en un multifamiliar. Su vida se trastoca con la llegada de Tulio y su hijo Cristian.

En entrevista con La Razón, el cineasta Fernando Eimbcke compartió que la cinta surgió “hace 22 años mientras estaba atorado en el tráfico, vi en una ventana un letrero que decía que se rentaba cuarto para parientes de pacientes del Hospital 20 de Noviembre y pensé que había una historia potente porque en el momento en que abres la puerta de tu casa y rentas un cuarto, vas a generar un vínculo con alguien.

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“Me pareció tremendo en ese momento que quien rentara no era alguien que estaba de vacaciones, sino alguien con un pariente en el hospital. A partir de ahí construí un personaje duro, luego comencé a preguntarme qué podía pasarle para negarse a generar vínculos y la respuesta era la pérdida más importante que alguien podría tener”.

El TIp: La cinta ganó el Premio del Jurado Ecuménico de la edición 76 del Festival de Cine de Berlín, en Alemania. El director apostó por una estética en blanco y negro.

Al definir a su protagonista, el otro reto fue tener a un antagonista. “Es una historia de amistad, entonces surgió que fuese un niño, pero no es uno típico y en este caso tiene la particularidad de que quiere ver a su mamá; era tener dos fuerzas potentes con las que nace una historia muy sólida y, ya teniéndola, hubo un proceso de reescritura y de puesta en cámara, además de un trabajo de mucha delicadeza por parte de la producción, principalmente con el objetivo de representar honestamente la infancia”, continuó.

De igual manera, en entrevista, Teresita Sánchez contó a este diario que para el papel se preparó “junto con el director y el resto del equipo, tomando referencias personales e historias que tenía a la mano para crear un microcosmos que ayuda a sostener un personaje, y en el caso de Olga que está muy alejado de mi forma de expresarme, lo creé de manera que pudiera habitar en ella. Emocionalmente hablando, es muy rico transitar en muchos estados de ánimo, lo gozo muchísimo”.

Imagen del hospital donde está internada la madre de Cristian. ı Foto: MUBI

Sobre cómo fue trabajar con su pequeño coprotagonista, el carismático Bastian Escobar, la actriz comentó que para ella “era impresionante ver cómo él estaba en otro asunto y, al decir acción, podía entrar de la manera más hermosa a la concentración y a lo que requería su personaje en ese momento. Yo no sentía que tenía algo que enseñarle y terminé muy asombrada de sus capacidades, me funcionó mucho ponerme al servicio de lo que él necesitaba y estar a su disposición para el juego en escena, hacía lo que me tocaba”.

Aunque es muy emotiva, la película también es graciosa por momentos por el tono con el que se maneja la historia desde la dirección.

Para la intérprete, haberlo hecho así es “una gran apuesta y una gran decisión porque así es la vida, porque consiste en eso. En menos de dos años perdí a cuatro personas y, entre pérdidas, ya podía reírme de algo y eso me ayudaba mucho. Si sientes que eres el único ser sufriendo estás tremendamente equivocado. Siento que la manera en que Fernando decide retratar la historia es lo ideal para hablar del dolor, las pérdidas, los problemas y situaciones que parecieran irresolubles, pero que terminan resolviéndose”.

Para concluir, Eimbcke agregó: “Ésta fue mi primera experiencia filmando con un niño y quiero repetirlo porque siento que es algo que me enseñó algo nuevo como cineasta y también me enseñó a prestar mucha más atención a la parte de mi oficio”. La película Moscas puede verse ya en cines del país.