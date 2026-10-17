Kate del Castillo continúa lidiando con las consecuencias del famoso encuentro que tuvo con Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En 2015, la actriz sostuvo una reunión con el entonces líder del Cártel de Sinaloa mientras éste permanecía prófugo de la justicia.

Tras darse a conocer el encuentro, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación por posible lavado de dinero relacionada con la marca de tequila Honor del Castillo y un proyecto para desarrollar una película biográfica sobre el narcotraficante.

Además, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) pidió una orden de localización y presentación para que la actriz declarara ante el Ministerio Público. Ahora se dio a conocer que la Fiscalía General de la República impugnó el amparo que solicita que Kate sea reconocida como víctima de persecución política e indemnizada con 60 millones de dólares por responsabilidad patrimonial y daño moral.

Impugnan amparo que reconoce a Kate del Castillo como víctima en caso por reunión con El Chapo

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el 14 de octubre de 2026 un recurso para impugnar el amparo que reconoce a Kate del Castillo y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas dentro de una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos durante los procedimientos legales que enfrentó la actriz.

Sean Penn, El Chapo y Kate del Castillo. ı Foto: larazondemexico

El caso surgió después de que la defensa de la artista denunciara en 2025 a servidores y exservidores públicos por posibles delitos contra la administración de justicia. Sin embargo, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos rechazó otorgarle la calidad de víctima al considerar que sólo actuaba como denunciante.

Ante esa decisión, la actriz Kate del Castillo promovió un amparo. El juez federal Julio César Molina García resolvió a su favor y ordenó reconocer tanto a la intérprete como a su empresa como víctimas, lo que les permitiría acceder al expediente, recibir notificaciones y participar activamente en la investigación. Ahora, un Tribunal Colegiado en Materia Penal deberá decidir si confirma, modifica o revoca esa resolución.

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