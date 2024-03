Con 51 años de edad, Cameron Diaz da la bienvenida a su segundo bebé

Cameron Diaz reveló que acaba de ser made por ssegunda vez, a los 51 años, junto a su pareja, Benjamin Madden, de 45. Ambos dieron a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, donde celebraron la llegada de quien es su primer hijo varón. Se piensa que el pequeño pudo haber nacido bajo el mismo procedimiento que su primera hija, gestación subrogada.

La pareja conformada por Cameron Diaz y Benjamin Madden pasó por mucho para convertirse en padres, puesto que señalan que intentaron varios métodos para conseguirlo. Diaz ha mencionado en varias entrevistas que se siente plena en su rol de madre y esposa. En 2021, describió la experiencia como “la parte más satisfactoria” de su vida, por lo cual se siente feliz con haberse retirado del cine pare enfocarse en cumplir este rol hogareño.

te puede interesar Lindsay Lohan protagoniza la comedia romántica de Netflix que ya es la película más vista

Cameron Diaz da la bienvenida a su primer hijo

"Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardenal Madden" expresó la pareja en redes sociales "¡Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí!". Si bien explicaron que por la seguridad del pequeño no publicarían fotos del recien nacido, aseguraron que el bebé "es muy lindo".

La publicación se trata de un dibujo lleno de colores y rayones con la frase "un pequeño pajarito me susuró". Los comentarios se llenaron de mensajes positivos, donde celebraron la llegada de un nuevo integrante de la familia confromada por Cameron Diaz, su esposo y su hija que ahora es una hermana mayor.

¿Cuándo nació la primera hija de Cameron Diaz?

En 2020, Cameron Diaz fdio la noticia de que se había convertido en madre junto a su pareja Benjamin Madden. “Estamos felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija. Ella de inmediato atrapó nuestros corazones y completó nuestra familia”, señalaron en el pasado, al anuncial el nacimiento de su primera hija, Raddix.

En aquel momento, la noticia causó gran sorpresa, puesto que muchos creían que Carmeron Diaz no deseaba ser madre. Ahora, la familia de la famosa crece con la llegada de Cardinal, quien es su segundo bebé, aunque parece que no sabremos mucho más de él, pues la actriz es bastante hermética con respecto a su vida privada y ya señaló que no publicará imagenes de su bebé para protegerlo.