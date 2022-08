La Academia: Critican a Alexander Acha por hacer menos a Nelson: "no canta como tú"; él se defiende (VIDEO)

La polémica se desató días antes de la final de La Academia y es que el redes sociales se difundió un fragmento de una clase en la que Alexander Acha compara las voces de Andrés y Nelson.

En el video se puede ver que Andrés está en su clase de canto y el joven menciona que Nelson va a bailar en la final, por lo que a él le gustaría hacer algo más. A lo que el director de La Academia le responde: “A ver, Nelson no canta como tú. Sí, pero por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”, dijo el director de La Academia.

“La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, sólo en la música culta. En la música popular, no te creas, porque estamos acostumbrados a que la explosión sea allá arriba, no abajo”, señaló Alexander Acha.

Critican a Alexander Acha por comentario sobre Nelson en La Academia

Los usuarios de Internet no dudaron en lanzarse contra Alexander Acha por el comentario que hizo sobre Nelson. Los cibernautas acusaron al director de La Academia de hacer menos a Nelson.

“Aquí nuevamente el "director" Alexander Acha de La Academia menospreciando a Nelson y diciendo que por su tono ni siquiera podrá ser un buen cantante”, “Alejandro Fernández es barítono (como Nelson) y es más conocido que Alexander Acha”, “Bajísimo el comentario de Alexander Acha disque director contra Nelson”, fueron algunos de los comentarios.

Alexander Acha de La Academia se defiende de críticas

El cantante Alexander Acha decidió publicar un video en sus redes sociales para aclarar el comentario que hizo sobre Nelson.

El director de La Academia dijo que se sacaron sus palabras de contexto. Explicó que lo que estaba diciendo en el salón de clases era técnico, sobre el rango vocal de cada uno de los estudiantes y cuáles eran sus capacidades.

“Para darle seguridad a Andrés le dije ‘tú vas a brillar por esto’. Tú tienes estos agudos que no son las mismas canciones que le podemos dar a Nelson”, señaló Alexander Acha.