La Academia: Difunden FOTO de Santiago con conductores de Venga La Alegría y desata polémica

Los fans de La Academia están enojados porque los jueces del programa impidieron que Santiago fuera el expulsado del domingo.

Los seguidores del programa acusaron a los críticos de favoritismo, luego de que todos pidieron que Santiago se quedara una semana más en La Academia, pues consideran que tiene el potencial para avanzar más en la competencia.

Los usuarios de Internet no dudaron en reaccionar con divertidos memes en los que señalaron que no se respetaron los votos y cuestionaron que los críticos no intercedieran de la misma forma con otros alumnos como por ejemplo con Jackie.

“En esta academia se fueron grandes voces como Jackie y ahora hacen un show para salvar a Santiago y se atreven a decir que no es el favorito de los críticos”, “Cualquiera en La Academia es mejor que Santiago”, “Levanten la mano todos los que creemos que *Santiago* es favorecido por 3 críticos, porque es el consentido”, “¿Por qué inmunidad? Si no lo hicieron con otros participantes no lo pueden hacer con nadie y MENOS con Santiago”, escribieron los usuarios.

Usuarios revelan foto de Santiago de La Academia con conductores de Venga La Alegría

Asimismo, los usuarios de Internet difundieron una fotografía de Santiago antes de entrar a La Academia en la que aparece junto a Roger González e Ismael Zhu “El Chino”, quienes participan en el programa de Venga La Alegría.

Esta imagen encendió aún más la polémica por la eliminación de Santiago. “Es una lástima el evidente favoritismo hacia Santiago, sólo por ser hijo de político, amigo de la producción y de muchas personas de la Televisora, el beneficio de las palancas”, señaló una usuaria.

@LaAcademiaTV , es una lástima el evidente favoritismo hacia #Santiago, sólo por ser hijo de político, amigo de la producción y de muchas personas de la Televisora del Ajusco, el beneficio de las palancas, #LaAcademiaExpulsa 👎 pic.twitter.com/aOPV1iJDwV — Mayka (@mayka_meza) July 18, 2022

“Que FBI ni que nada gracias a este tuit ahora entiendo todo”, “Se los dije Santiago tiene una protección y favoritismo impresionante”, fueron otros de los comentarios.