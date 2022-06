La Academia: Apio Quijano se lanza contra Lolita Cortés por criticar a Kabah: "Eres una villana del 92" (VIDEO)

La Academia ha desatado la polémica por los mordaces comentarios de Lolita Cortés como crítica del programa. En el concierto del sábado 18 de junio la “Juez de Hierro” habló de Kabah, algo que no le gustó a Apio Quijano, exintegrante de dicha agrupación.

Todo sucedió porque Cesia y Andrés, alumnos de La Academia presentaron una canción de Kabah en el segundo concierto del reality de talento, y por supuesto que Lolita Cortés los destrozó con la crítica, tanto fue así que hasta Alexander Acha salió a defender a los académicos y se peleó con Lolita.

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́𝘀 y 𝗖𝗲𝘀𝗶𝗮 tuvieron un gran reto, cantar y bailar en su interpretación. ¿Lo hicieron bien? 🎶💃🕺✨ #SábadoDeAcademia



— La Academia (@LaAcademiaTV) June 19, 2022

La juez de La Academia señaló que los alumnos de La Academia bailaron y cantaron mal, pues dijo que no era un tema que exigía mucho. “Es una canción que le dieron a Kabah, la única talentosa ha sido María José”, señaló Lolita Cortés.

Apio de Kabah se lanza contra Lolita Cortés de La Academia

Los comentarios de Lolita Cortés no fueron bien recibidos por Apio Quijano, pues pidió respeto, ya que señaló que los integrantes de la agrupación pop tienen 30 años de carrera que los respaldan.

“Yo no me voy a meter con tu carrera porque hay mucho que decir, no en realidad no hay mucho que decir. Una mujer de musicales del 90 donde desapareciste, pero nosotros no tenemos que disfrazarnos de este personaje de villana del 92 acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás, te conozco bien déjanos en paz”, advirtió Apio Quijano de Kabah.