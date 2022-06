La Academia: Lolita Cortés ahora se pelea con Horacio Villalobos: "No me calles" (VIDEO)

Lolita Cortés sigue generando polémica en La Academia y esta vez se aventó un round con Horacio Villalobos.

Todo se desató por la presentación de Jacky en La Academia, quien interpretó el tema de “Mala fama” de Danna Paola.

El primero en dar su crítica fue Horacio Villalobos, quien señaló que Jacky no aportó nada nuevo y que se dedicó a imitar a Danna Paola, le pidió encontrar su voz y su estilo. La propia académica dijo que estaba en conflicto porque así es su voz y no trató de sonar como la cantante original.

Lolita Cortés arma pleito con Horario Villalobos en La Academia

Lolita Cortés, la juez más polémica de La Academia, no estuvo de acuerdo con la crítica de Horacio Villalobos, y le pidió que dejara de decirles a los alumnos que saquen la voz.

Lolita Cortés señaló que Horacio Villalobos no podía opinar porque él no es cantante, por lo que el conductor y actor se defendió y dijo que los críticos de comida no saben cocinar y no por eso no dan su opinión sobre los alimentos.

La juez de Hierro le dijo a Horacio que se callara, pues ya había pasado su momento de dar la crítica, a lo que Horacio respondió: “No me callo, no me calles”.