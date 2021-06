Acapulco Shore: ¿Quién es Diana Chiquete, la nueva integrante? Te decimos su edad, estatura, novio...

Los integrantes de Acapulco Shore reciben a una nueva participante y se trata de Diana Chiquete, quien se dio a conocer en las vacaciones anteriores por su tremenda pelea con Isa Castro.

Diana Chiquete es originaria de Mazatlán, Sinaloa, y llegó a la casa de los Shore debido a que Chile la conoció en una fiesta y tuvo que ver con ella.

Sin embargo, en una de las fiestas que se realizaron en la casa de Acapulco Shore, Chile la invitó, pero todo se salió de control porque Isa y Diana se agarraron a golpes, pues ambas estaban celosas porque las dos estuvieron con Chile.

Diana Chiquete de Acapulco Shore estudió Ciencias de la Comunicación y se desempeña como locutora de radio y presentadora de televisión en eventos deportivos. Además, es conocida en las redes sociales por su estilo de vida fitness.

¿Cuántos años tiene Diana Chiquete de Acapulco Shore?

Diana Chiquete tiene 26 años de edad y en redes sociales cautiva a sus seguidores con sus provocativas fotografías en traje de baño o lencería.

¿Cuánto mide Diana Chiquete de Acapulco Shore?

Aunque esta información no está difundida en Internet se estima que la conductora mida cerca de 1.70 metros.

¿Quién es el novio de Diana Chiquete de Acapulco Shore?

Por el momento no se conoce si Diana Chiquete tiene pareja o no, ya que en Instagram solo comparte imágenes de ella y su día a día, más no aparece junto a alguna persona en modo de relación sentimental.