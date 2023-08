Actriz que la rompió en Televisa, pide que a sus 94 años no la olviden y le den trabajo

Los y las adultas mayores en México refieren que muchos de ellos ya no son tomados en cuenta para trabajar, incluso para hacer actividades que no requieren precisamente tanto esfuerzo son también ignorados. Martha Ofelia Galindo lo ve así y lo padece también, luego de ser una figura importante en Televisa y ahora no tener trabajo.

La actriz, quien la rompiera con su personaje de la "Maestra Canuta" en el programa "Cero en conducta", ahora solicita empleo y pide a Televisa que no la olvide y que no olviden tampoco a sus compañeros y compañeras adultas mayores que también necesitan trabajar.

Martha Ofelia Galindo todavía tiene mucho para dar en el mundo de la actuación. Especial

¿Por qué ya no le dan trabajo?

Martha Ofelia Galindo dijo adiós a Televisa hace una década, en el 2013, cuando se dedicó de lleno al teatro luego de dar vida a la Maestra Canuta, en "Cero en conducta". En el homenaje al primer actor Eric del Castillo, Martha Ofelia Galindo dijo que se debería tener mayor consideración con los actores veteranos, pues ellos también necesitan trabajar.

Dijo que debería existir también una compañía o un sindicato que apoyara a los actores y actrices de la tercera edad, pues no se aprovecha el talento o la experiencia que tienen y que han cultivado por años. La actriz pidió a Televisa que la llamen, que ella todavía tiene mucho para dar en el mundo de la actuación.

¿Qué pasó con 'Cero en conducta'?

El programa producido por Jorge Ortíz de Pinedo tuvo una duración de cinco temporadas y fue lanzado al aire en 30 de abril de 1999 como uno de los estelares del entonces Canal de las Estrellas. Su última emisión fue el 7 de febrero del 2003 y cuenta con 152 capítulos en total.