Actriz mexicana se recontagia de COVID, ¿de quién se trata?

La actriz Ariadne Díaz reveló sus seguidores que se contagió de COVID-19 por segunda ocasión y señaló que la enfermedad le afectó más.

“Ya me había dado (COVID-19) y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿Cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, dio a conocer la famosa en su cuenta de Instagram.

La primera vez que Ariadne Díaz se contagió de COVID-19 tuvo diversos síntomas, pero nada tan fuerte como lo que sintió la segunda vez que padeció la enfermedad.

“Tuve COVID-19 otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien”, aseguró.

Detalló que la segunda vez que enfermó de coronavirus tuvo un dolor de cuerpo muy fuerte.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio covid-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien”, añadió.

Hace cuatro semanas, la actriz estuvo vacacionando con su familia en Puerto Vallarta.

¿Por qué hay recontagios de COVID-19?

Según estudios internacionales, no todas las personas que se enferman de COVID-19 generan anticuerpos y en los casos en que sí ocurre es por alrededor de tres meses, por lo cual las personas pueden volver a contagiarse, de ahí la importancia de continuar con las medidas sanitarias: sana distancia, uso de cubrebocas y la limpieza de manos.

AG