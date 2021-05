Acusan al actor Luis Gerónimo Abreu de abuso sexual; ¡Esto dice al respecto!

Luis Gerónimo Abreu, conocido por su papel de Nelson en la serie “El Chema”, fue acusado de abuso sexual… y el actor ya salió a asegurar que no sería capaz de ello.

Una mujer anónima aseguró que hace 24 años Luis Gerónimo Abreu abusó sexualmente de ella en Venezuela, país natal del actor. La denuncia forma parte del movimiento “Yo te creo Venezuela”, símil del #MeToo, mexicano.

Luis Geronimo Abreu también sale salpicado en todo esto. Que asco. pic.twitter.com/iDKiEJyUyz — ~ Lily ~ (@Lily0112_) April 29, 2021

A través de un video, el actor dio a conocer su posicionamiento respecto a los señalamientos:

“Subieron diciendo que chantajeé a una mujer para tener relaciones sexuales, niego rotundamente esas acusaciones. Yo jamás obligaría a una mujer a hacer algo sin su consentimiento”, dijo.

Luis Gerónimo señaló que los únicos datos fidedignos de la denuncia son un carro que tuvo y su participación en una producción.

“Los únicos datos fidedignos que tiene esa acusación es un unitario que participé y un carro que tuve (…), dice que pensó en ir a la oficina del canal a hablar con la productora, ese unitario lo grabó una productora independiente”, comentó.

Agregó que “ni borracho ni con todo el alcohol del mundo” obligaría a una mujer a tener sexo; “ni drogado porque en mi vida he usado droga y la gente que me conoce lo sabe. No hay ni una sola prueba”, apuntó.

“Hay dolor, impotencia y es difícil concentrarme, pero quería sacar este video para que esto no siga creciendo y crean que me estoy escondiendo. Les estoy diciendo que no, mi verdad es que jamás he obligado a alguien hacer algo sin su consentimiento”, finalizó.