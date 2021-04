Noelia confiesa que fue abusada sexualmente de niña por un maestro: "iba a matar a mi familia"

Una famosa más rompe el silencio acerca de la violencia sexual de la que ha sido víctima; se trata de Noelia, quien reveló que cuando tenía nueve años uno de sus profesores abusó de ella.

Así lo confesó Noelia a “Suelta la Sopa”, emisión a la que compartió que su agresor era su maestro de educación física.

“A los nueve años, un maestro de educación física me ultrajo. Estas personas que ubican a niños con vacíos para violarlos”, dijo.

Por si fuera poco, aquel pederasta la amenazó con asesinar a su familia para que no lo denunciara:

“Yo no había conocido a mi papá biológico, y entonces de súbete al tercer escalón y brinca y yo te agarro y esa vez no me soltó y ahí empezó todo. Y yo pateé, pero después me amenazó de muerte, me dijo que si decía algo iba a matar a mi familia y así siguió toda la historia”, relató.

Sin embargo, Noelia no se quedó callada, hablo se generó se armó un escándalo en su escuela, pues no había sido la única víctima.

“Yo sí hablé y se hizo un lío en esa escuela porque lo había hecho a muchas niñas, el maestro terminó en la cárcel y después lo mataron. Tremendo escándalo”, finalizó.

No es la primera vez que Noelia cuenta que fue abusada sexualmente, pues en 2007 denunció que su padrastro y mánager, “Topy” Mamery la agredió.