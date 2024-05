Acusan a Carín León de satánico por la portada de su nuevo álbum, 'ojalá fuera un pacto', dice el artista

Carín León ha causado un gran revuelo en redes sociales al publicar la nueva portada de su próximo disco Boca Chueca, la cual no pasó desapercibida por el público, quienes la han señalado de satánica, entre otras fuertes críticas.

Fue en 2023 que Carín León lanzó su disco Colmillo de Leche, donde presentaba el partícular sonido que lo distingue, una mezcla del regional mexicano con toques de pop en una voz con tonos de blues. En discho material, podemos encontrar canciones como "No es por acá", "Ni me debes, ni te debo" y "Primera Cita", canción con la que encontró el reconocimiento de la audiencia.

Ahora, el artista prepara el lanzamiento de nueva música, con su álbum Boca Chueca, el cual es llamado así por las críticas que recibía el artista por hacer el gesto de enchuecar su boca al cantar.

Carín León revela la portada de 'Boca Chueca' y desata críticas

"Estoy muy contento de por fin poderles presentar BOCACHUECA VOL. 1", celebró el artista en un mensaje junto a la portada del disco, que reveló por medio de sus redes sociales. "Mi nuevo álbum al cual le tengo un cariño muy especial porque se hizo entre conciertos, premios, viajes de trabajo y muchas horas de avión", agregó, no sin antes mencionar que el material tendrá 19 temas.

Además, dio a conocer cuándo se podá escuchar la primera parte de Boca Chueca, será el 30 de mayo cuando el álbum estará disponible en todas las plataformas de escucha.

En la imagen, podemos ver un dibujo de Carín León mirando al centro, pero cuya boca es achuecada por oscuros seres (haters), que se encuentran detrás de él. De este modo, es como el artista adquiere la boca chueca, mientras que sus ojos parecen ser iguales que los de los seres.

Carín León presenta la portada de 'Boca Chueca', su próximo álbum. Foto: Instagram

Los comentarios en redes sociales no se hcieron esperar, pues enseguida acusaron, "otro que se pierde en los illuminatis", "muy demoniaco", "ya dejen de venderse al diablo por dinero", "ya no disimulan sus vinculos con la elite" y "Carin, tienes mucho talento, y no necesitas de esa portada,diabolical porque tu eres amor", señalaron al artista.

Carín León reacciona a los comentarios sobre la portada de su nuevo álbum

"Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería", comienza el artista con su mensaje, "pero me llaman oveja a mi cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una p*ta portada", incluye, al mencionar que los 'demonios' son el ojo público.

Además, sobre quienes aseguran que con la portada el artista marcaba un pacto con el diablo, dijo, "ojalá fuera un pacto pa no pegarme las p*tizas que me pegó trabajando y viajando", para señalar que no es su culpa que la gente se sienta incómoda de verla.

"Hay muchísimo más amor en esta portada que en todos esos comentarios, se la llevan jodiendo al prójimo en internet criticando a todo mundo", acusó Carín León, antes de agradecer a aquellos que apoyan su próximo proyecto, Boca Chueca.