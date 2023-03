Acusan a Litzy de ser grosera con fan e ignorarlo en el 90's Pop Tour (VIDEO)

Un fan de Litzy acusó que la cantante se portó grosera y lo ignoró durante uno de los conciertos del 90’s Pop Tour.

Un usuario de Twitter @Alexis_Tenorio, quien aseguró que era un gran fan de Litzy, se dijo decepcionado de la actitud de la cantante, pues señaló que él estaba en la zona VIP, acompañado de su prima, y que ambos vestían playeras con la imagen de la artista y aunque le hizo señas para que ella lo saludara, la cantante lo ignoró.

“Hoy que te conocí creo que ya no te admiro, todos los artistas pasaron y nos dieron la mano, se acercaron a convivir con nosotros ¿y tú? Tú por más que me viste, hasta te hacía señas, te gritaba, y aun así nunca me volteaste ni a ver, todo el público que estaba se dio cuenta, la única lección que aprendí hoy es a no idolatrar a un artista sin antes conocer la clase de persona que es”, se lee en el tuit de joven fan.

Súper decepcionado de @LitzyOficial. Hoy fui al concierto por ti, mandé a hacerme una playera personalizada de ti, porque me consideraba tu fan. En 2019 que fue el concierto de los 90s igual compré el boleto porque te quería escuchar y conocer en persona, y hoy que te conocí creo… pic.twitter.com/HR2U2sPmUo — Nutriólogo Alexis Tenorio (@Alexis_Tenorio) March 26, 2023

Asimismo, el fan de Litzy publicó un video para exhibir que la cantante sí saludó a los fans de la zona VIP, menos a él.

“Estaba en la zona vip entre los 50 mejores fans que ellos eligieron y de esos 50 solo mi prima y yo llevamos su playera, te voy a anexar la evidencia de cómo estiraba mi mano y me salteaba, no fue una sino varias. Para que no hables solo por hablar”, señaló el joven.

Estaba en la zona vip entre los 50 mejores fans que ellos eligieron y de esos 50 solo mi prima y yo llevamos su playera, te voy a anexar la evidencia de cómo estiraba mi mano y me salteaba, no fue una sino varias. Para que no hables solo por hablar. Aquí los hechos. pic.twitter.com/g0TI7KzM0H — Nutriólogo Alexis Tenorio (@Alexis_Tenorio) March 27, 2023

Reclamo de joven divide opiniones en redes

Los comentarios del joven dividieron opiniones en las redes sociales, algunos lo apoyaron y otros lo criticaron.

Los que lo apoyaron señalaron que Litzy se veía con pocas ganas en el concierto, mientras que los que lo criticaron señalaron que “hizo drama” con respecto a la situación.

“Entonces si alguien te saluda merece admiración para ti, si no lo hace ya no”, “Claro, porque entre miles de personas, de a fuerza debe saludarte”, “Niño ellos van a cantar no ha estar pendientes si llevas una playera de su cara, muchos menos esperes q te saluden de abrazo y beso. O sea, ni al caso tu reclamo”, fueron algunos de los comentarios.