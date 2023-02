Acusan a Manelyk González y a Víctor Guadarrama de transfobia: "Los hombres piensan que son mujeres"

La influencer Manelyk González y el maquillista Víctor Guadarrama fueron tachados de transfóbicos por su reciente podcast en el que hicieron comentarios sobre las mujeres trans.

Manelyk González y Víctor Guadarrama estrenaron el capítulo 3 de su podcast al que titularon “¿Por qué las trans ligan mucho?”.

La conversación del tema inició cuando Manelyk comentó que se ha dado cuenta que “las trans están de moda, ligan cabro… y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam... las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”, dijo la influencer.

Así que Víctor Guadarrama expresó su opinión al respecto del tema y aseguró que la mayoría de los hombres tienen una amante transexual.

A lo que Manelyk González le respondió que está está comprobado y de moda, además ella piensa que siempre ha sido así, pero considera que antes era un tema “muy cerrado, pero ahorita ya les vale ver…”, señaló la influencer.

“Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer”, dijo Víctor Guadarrama, a lo que Manelyk le contestó: “Pero que calza grande”.

“Que tienen su aparato reproductor eso a ellos les causa un placer profundo, un morbo. Muchas veces ellos son los activos, pero también la mayoría de las mujeres transexuales, no, que son travestis, que son las que no se lo cortan, se vuelven prostitutas porque hay mucha demanda porque los weyes las buscan”, señaló Víctor Guadarrama.

Manelyk señaló que estuvo de acuerdo con el comentario de su amiga el famoso maquillista y añadió que considera que sus amigas trans tienen éxito porque saben lo que quiere un hombre, peor también saben lo que quiere una mujer. “Ellos piensan como niños y como niñas, o sea tienen una ventaja porque están de las dos partes”, dijo.

Tachan a Manelyk González y a Víctor Guadarrama de transfóbicos

Los comentarios de Manelyk González y Víctor Guadarrama causaron polémica en las rede sociales, ya que los usuarios criticaron fuertemente a los dos famosos y los tacharon de transfóbicos.

“Ser homosexual no te hace experto en todas las letras de la comunidad, no puedes hablar de lo que es ser una persona trans si no eres una, si no has vivido lo que se vive. Qué fácil es hablar desde sus prejuicios”, “Así o más transfobicas”, “Cuánta transfobia en un solo video, qué horror”, “Me da repulsión escuchar estos comentarios sobre las mujeres trans sobre todo comentarios que vienen de un miembro de la comunidad y una disque aliada colgada que a día de hoy vive de la misma comunidad”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.