Adele le canta 'Las mañanitas' a fan mexicano y lo hace llorar de la emoción (VIDEO)

No cabe duda de que Adele es una de las cantantes más queridas en México, Reino Unido y el mundo, pues la británica tiene una voz bien poderosa y además es humilde, pues no duda en interactuar con sus fans y hacerle el día, tal y como le pasó a un mexicano, quien no soportó y se puso a llorar de la emoción.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve a Adele en uno de sus conciertos, en el cual interpretó algunos de sus grandes éxitos, como “Rolling in the Deep”, “Someone like you” y “Set fire to de rain”.

Adele Especial

Sin embargo, el momento más impactante del espectáculo, el cual se celebró el pasado viernes 4 de agosto en Las Vegas, Nevada, fue cuando la artista de talla internacional se bajó del escenario para interactuar con sus fans, como ya es costumbre.

Adele, de 35 años, se puso a interactuar con un joven que le reveló a la famosa no sólo que era mexicano, sino que ese día era su cumpleaños, motivo por el cual decidió consentirse yendo a verla hasta Las Vegas.

Adele Especial

Como muestra de agradecimiento al sujeto llamado Sebastián, Adele le preguntó con quién había asistido al concierto, ante lo cual él le mostró a su mamá, quien estaba toda emocionada.

Fue entonces cuando, inesperadamente, Adele se puso a cantarle el “Happy Birthday” con la ayuda del resto del público.

Esto hizo que Sebastián no pudiera contener la emoción, lo cual estalló en llanto de alegría, pues su ídola lo conmovió con el que quizás será el mejor regalo de cumpleaños que recibirá en lo que le resta de su vida.