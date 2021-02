¡Adiós al sueño! Christopher Uckermann revela que RBD no dará más conciertos

Tal parece ser que los sueños de toda una generación acaban de desmoronarse, pues Christopher Uckmermann aseguró que RBD no dará más conciertos.

Fue en diciembre pasado cuando RBD sorprendió al mundo con su show online “Ser o parecer”, el cual revivió los años mozos de una gran cantidad de personas. Sin embargo, eso ya no ocurrirá jamás.

En declaraciones retomadas por el periodista de farándula Edén Dorantes, Christopher Uckmermann señaló que no cree que la agrupación ofrezca otro espectáculo.

“Por ahora te puedo decir que no. Yo creo que en los próximos dos años no creo que vaya a haber conciertos”, dijo.

Christopher Uckermann también comentó que él fue el encargado de organizar todo para el show y que estuvieron a punto de cancelarlo.

Christopher Uckermann Instagram

“Fue un reto hacerlo, yo fui el que hablé con todos para organizarlo y fue una odisea, unos meses complicados, uno por los tiempos y luego por lo que se requería y respetar todo lo del COVID. Días antes estuvimos a punto de cancelar porque hay muchas trabas”, confesó.

Finalmente, remarcó que RBD no dará más shows: “Por ahora sólo fue este encuentro y no sabemos qué va a pasar más adelante, cuando son show virtual no es que puedas hacer uno cada tres meses”.