Maite Perroni revela por qué Dulce María no participó en reencuentro de RBD ¿se odian?

A casi un mes de que RBD sorprendiera al mundo con su concierto online de reencuentro, Maite Perroni rompió el silencio y reveló el verdadero motivo por el cual Dulce María no participó en el proyecto.

Y es que los fanáticos habían especulado que la ausencia de Dulce en el reencuentro se debió a que recientemente se había convertido en madre. Estuvieron equivocados.

Maite Perroni reveló a Rolling Stone que el reencuentro RBD surgió luego de que las canciones de la agrupación se sumaran a los catálogos de diversas plataformas de streaming tras 12 años de su separación, lo cual no había ocurrido antes por cuestiones legales y de los derechos de las canciones.

“Era sorprendente ver las listas y encontrar de nuevo en un Top 50 muchas canciones de RBD simultáneamente. Ahí decidimos que sería lindo reunirnos un solo día para celebrarlo con todas las personas que fueron parte de esta historia" aseguró la protagonista de “Oscuro deseo”.

Respecto a que Alfonso Herrera y Dulce María no participaron, apuntó que ellos así lo decidieron.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, dijo.

En su momento, Dulce María dijo aseguró que se sumó al proyecto por su avanzado embarazo, dio a luz el pasado 3 de diciembre.