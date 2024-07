Adrián Marcelo arremete contra La Academia en La Casa de los Famosos México 2 |VIDEO

Este domingo, se estrenó de manera simultánea La Casa de los Famosos México 2 y La Academia, lo que llevó al público a tener que elegir entre ver alguno de los dos programas de telerrealidad. Sin embargo, para uno de los participantes del reality de celebridades, Adrián Marcelo, queda muy claro cuál programa es más exitoso.

No han pasado las 24 horas del reality y ya han comenzado los comentarios polémicos en La Casa de los Famosos México 2. El público no se decepcionó, pues fue Adrián Marcelo quien emitió los primeros comentarios lanzándose contra terceros, aunque no fue con el resto de los habitantes del reality, sino con el exterior.

El comediante no tardó en lanzarse en contra de La Academia, el reality de canto que planeaba ser la competencia del programa de celebridades. Este momento no tardó en hacerse viral en redes sociales y obtener bastante aprobación, pues además, el presentador es uno de los favoritos de la nueva temporada.

Adrián Marcelo arremete contra La Academia

Fue en la primera noche de los habitantes en La Casa de los Famosos México 2 que Adrián Marcelo lanzó un fuerte comentario sobre La Academia, la cual se estrenó el mismo día que el reality de Televisa.

"Pobrecillos, ¿sabes quiénes? Los que van a concursar en La Academia, nomás sus familiares los vieron", aseguró, con lo que causó algunas risas por parte de sus compañeros de los cuartos Mar y Tierra. El influencer continuó, "muy ridículo haber visto hoy La Academia", aseguró, lanzando un dardo en contra de la competencia de canto.

Los fanáticos encontraron el momento bastante gracioso y el clip rápidamente se viralizó en redes sociales. "Tirando factos desde el día 1", "mentiras no dijo" y "se sabe", son algunas de las reacciones de quienes apoyaron el comentario del creador de contenido.

A pesar de ello, otros estuvieron en desacuerdo sobre la opinión de Marcelo sobre La Academia, pues destacaron que al menos en el reality de canto, se busca dar la oportunidad a jóvenes con talento que desean convertirse en artistas.

"Al menos son chavos con algún talento tratando de cumplir un sueño, no que estos puros X sacando sus trapos sucios para que voten por ellos" y "se la peló porque yo sí vi la Academia y no soy familiar de nadie jajajaja" fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Adrián Marcelo es uno de los habitantes favoritos para la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2, ya que el público destaca que el youtuber no tiene pelos en la lengua ni miedo a la cancelación, lo que lo lleva a emitir comentarios tal cual como los siente, sin filtros.