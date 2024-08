Adrián Marcelo explota contra Mariana Echeverría, ¿por atacar a Mario Bezares? | VIDEO

Recientemente, Mariana Echeverría y Adrián Marcelo tuvieron un fuerte enfrentamiento en La Casa de los Famosos México 2, pues el influencer cree que la conductora pactó con Paul Stanley el hacerle la vida imposible a su amigo, Mario Bezares.

Adrián Marcelo asegura que la relación de Mariana Echeverría con Paul Stanley, al ser de muy cercana amistad, puede afectar al juego de la actriz, pues por tal motivo, la famosa estaría enfrascada en dañar de algun modo y complicar la estancia de Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2.

Esto generó un acalorado pleito entre los famosos e incluso, se especuló sobre la posible disolución de 'El Sindicato' y la alianza en el cuarto Tierra, aunque esto no sucedió. Sin embargo, sí ocurrió cierta fractura en la relación por el conflicto.

te puede interesar La Casa de los Famosos México 2: Todo lo que ha hecho Mariana Echeverría para ganarse el desprecio del público

“Alguien me dijo que estoy aquí por Paul, ¿me va a pagar?, ¿me va a ayudar?, ¿me va a salvar de la nominación? No estoy tonta, no lo soy, no fue un malentendido (...) ya, está bien, no me voy a poner en contra de alguien a la de a fuerza, esto es un juego”, sentenció Mariana.

También dijo, "me llevo bien con Paul, pero si yo hubiera jugado... Hago complot en contra de Mario (Bezares) desde el primer día, la primera semana, ¿por qué él me va a ayudar? Es mi amigo nada más, yo no me meto en esos problemas”.

Paul Stanley reacciona a la polémica con Mariana y Adrián Marcelo

El acalorado debate generó gran ruido en redes sociales, hasta el punto en que los usuarios de la plataforma X (antes Twitter) hicieron tendencia el nombre de Paul Stanley. Ante ello, el conductor del programa Hoy reaccionó a la polémico con un breve mensaje:

Amiguitos buenas noches yo estuve hace un año en #LCDLFMX afortunadamente ya no estoy concursando, ojalá hubiera sido trending en ese momento, en una de esas me quedaba unas semanas más 😂 pero perdón… ahora sólo sigo cocinando 😎😘 — PAUL STANLEY (@PAULSTANLEYD) August 2, 2024

"Amiguitos buenas noches yo estuve hace un año en #LCDLFMX afortunadamente ya no estoy concursando, ojalá hubiera sido trending en ese momento, en una de esas me quedaba unas semanas más, pero perdón… ahora sólo sigo cocinando", fue su comentario.

Parece ser que la pelea entre Mariana Echeverría y Adrián Marcelo se ha detenido, aunque quizás en el futuro se hable más sobre las sospechas del influencer sobre si alguien se las trae contra Mario Bezares por su pasado con el caso de Paco Stanley.