Alejandro Sanz come tacos al pastor y chapulines en México y desata furor: "espectaculares"

Como es costumbre, los mexicanos le celebran cada cosa nimia que hacen los extranjeros, especialmente sin son güeros, y ahora festejaron que Alejandro Sanz comió tacos al pastor y chapulines.

Fue a través de redes que Alejandro Sanz compartió un video en el que compartió que un amigo suyo le hizo unos tacos al pastor y le dio chapulines durante su estadía en México, platillos que le gustaron.

"No se llega a México hasta que se come el primer taco al pastor, me los preparó mi amigo Alonso, le ha puesto piña. Estos son los chapulines, que son como grillos, espectaculares”, señaló el famoso mientras comía.

Los fans mexicanos dejaron claros que su empoderamiento es falso y que están más colonizados que la colonia Roma y el sector inmobiliario, pues no tardaron ni un segundo en celebrar a Alejandro Sanz por hacer algo que todos hacen diariamente.

“Por ¡¡fin llegaste!! Te ves bien rico… Perdón, se ve bien rico el taco” y “Alejandro Sanz comiendo tacos al pastor con PIÑA y después chapulines, (a mí no me gustan), pero eso ya lo hace bien mexicano, lo quiero mucho”, fueron algunos de los comentarios.