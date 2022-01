Alejandro Sanz retoma los aires de sus primeros años en disco

Alejandro Sánchez Pizarro, conocido artísticamente como Alejandro Sanz: cantante y compositor español, que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo con un aval de 24 Premios Latin Grammy y 4 Grammy estadounidenses, además de colaborar con destacados músicos (flamenco, bolero, pop, bolero, jazz...) de America Latina, Estados Unidos y España. El autor e intérprete del éxito “Corazón partío” es una referencia ineludible del cancionero hispano.

Después de 33 años de presencia en los escenarios, el cantautor madrileño presenta su producción decimonovena: Sanz (Universal Music, 2021), la cual “sorprende por su consistencia, pero también por su dinamismo y variedad de registros”, según han manifestado los críticos musicales de España, tras el lanzamiento del álbum al mercado la semana pasada.

Producido por Alfonso Pérez y Javier Limón, incluye un homenaje al guitarrista Paco de Lucía.

“Tenía muchas ganas de hacer un disco despacito y bien hecho. Con la necesidad de recuperar las sensaciones de cuando hacía mis primeras grabaciones. De la libertad absoluta de no pensar en el impacto comercial, en las listas y todo eso. Nunca pretendí ser famoso ni tener éxito con las canciones. Quería componer y poder vivir de lo que me gustaba y eso es lo que he tratado de plasmar en esta nueva producción”, ha declarado el hijo consentido del barrio Moratalaz, Madrid.

Placa sin concesiones en el despliegue de una sonoridad que transita por el pop, el flamenco y lo afrocubano en un discurso armónico-melódico anclado en integral autonomía y

singularidad: madurez como compositor y vocalista en rememoración de sus primeros trabajos (Viviendo de prisa, 1991; Si tú me miras, 1993; Más, 1997; El alma al aire, 2000). Diez temas rubricados por él y ejecutados por un ensamble de guitarras flamenca/acústica, bajo, batería, percusiones, cuerdas, piano, teclados, saxofón, trombón. Destacan los instrumentistas cubanos Horacio El Negro Hernández (batería), José Armando Gola (bajo) y Ariel Bringuez (sax tenor).

“Este disco es prodigioso por muchas razones. Un Sanz que retoma los aires de sus primeros años, y asimismo se interna en la raíces del flamenco con empalmes pop y de música negra. Es de verdad un despliegue de madurez musical sorprendente. El Sanz que todos admiramos, pero sin concesiones. Ha hecho lo que ha querido en la confección de un lienzo sonoro atractivo donde la poesía se encaja en una atmósfera de pureza discursiva que agradecemos”, expresó en entrevista con La Razón, el productor musical Remberto Haujito, especialista en flamenco.

¿La canción “Bio” puede calificarse como una bizarra confesión poética? Su biografía musical y un franco tributo al barrio, a la infancia, a los padres. Texto redundado en imágenes de gran fuerza lírica. Momento axiomático del cancionero hispano.

¿Sanz asume la condición de cantaor en momentos del fraseo en varios temas? Así es. Se arriesga a hacerlo junto con la sonoridad de la guitarra flamenca, sobre todo en la composición “La rosa”, en que retoma un estribillo de varios pasajes guitarrísticos de archivo ejecutados por el mismo Paco de Lucia. Esa recitación flamenca se hace evidente también en la pieza “Geometría”

El dato: Sanz inició su carrera en 1989 con el nombre artístico de Alejandro Magno; en 1991 cambió a su nombre original y lanzó su primer disco Viviendo de prisa.

¿En “La rosa”, hay también un tributo a La Habana y a la música afrocubana? Sanz siempre ha dialogado con la música afrocubana desde franca cercanía a sus conjunciones: “Corazón partío”, lo ejemplifica. Hace cita de Celia Cruz y a la legendaria orquesta Los Van Van. Composición híbrida con acústica de timba habanera, guaguancó y flamenco.

¿El fonograma se grabó durante la pandemia? El trabajo fue creado durante los 24 meses de epidemia. Alejandro Sanz anhela subirse a los escenarios el próximo mes de abril para retomar los conciertos en Colombia que no se pudieron realizar por la pandemia; a continuación, espera hacer una larga gira por España.

Sanz