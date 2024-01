Alemán dice que no golpeó a Akasha y que audios son de hace 2 años: 'La he pasado mal'

Alemán rompió el silencio y dio su versión de los hechos con su exnovia Akasha, quien lo acusó de haberla golpeado, tras haber filtrado unos audios de unas fuertes discusiones que tuvo la pareja.

El rapero ofreció una conferencia de prensa este 2 de enero para aclarar lo que pasó con Akasha, el artista se presentó en compañía de su abogado y de una psicóloga para explicar lo sucedido.

El abogado del cantante aseguró que los audios que filtró Akasha sí son reales y sí es la voz del rapero la que se escucha en las grabaciones, sin embargo, negó que el artista haya golpeado a su exnovia, mencionó que en realidad lo que Alemán hizo contener a la joven.

La psicóloga explicó que la contención es dar un abrazo para inmovilizar a la persona y así evitar que agreda a otros o a ella misma.

Alemán mencionó que estuvo en una relación tóxica y de codependencia, pues sabía que se estaban haciendo daño, pero él no se alejó.

Alemán aseguró que los audios que Akasha son antiguos y que datan de hace dos años, cuando apenas estaban saliendo y no tenían una relación formal, por lo que tenían el acuerdo de verse con otras personas.

Asimismo, el rapero señaló que los audios están sacados de contexto, porque ella hizo ver con sus publicaciones que lo que se dice en las grabaciones era reciente.

Alemán dice que va a terapia tras terminar relación con Akasha

El rapero indicó que tras haber terminado la relación entró a terapia para poder superarlo y también para trabajar en él mismo, pues mencionó que él no quiere dar un mal mensaje a sus fans y les pidió alejarse inmediatamente cuando se vean involucrados en una relación violenta.

“Yo no tuve el valor de alejarme, porque estaba enamoradísimo de ella, además ya había invertido en la relación, estuve apoyándola muchísimo en su carrera, era un proyecto de vida que yo veía con ella. Nos perdimos el respeto muy feo, no podíamos escaparnos de ahí... La he pasado mal”, dijo el cantante.

El artista también confesó que aunque él no golpeó a Akasha, sí recibió muestras de agresión hacia él, pues dijo que ella lo cacheteó en varias ocasiones.