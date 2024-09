Alex Lora le agradece a Metallica por tocar 'A.D.O.': 'Dios los vendiga' | VIDEO

Alex Lora, el mismísimo líder de El Tri, salió a agradecerle a Metallica por haber tocado un cover de su icónica canción “A.D.O.” durante su concierto de este viernes en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Por si no has visto el video, o no viviste en persona ese acontecimiento, a continuación, te lo relatamos para que te des una idea de los peculiar que fue el momento.

El concierto de Metallica de este viernes 27 de septiembre iba de maravilla y los fans brincaban de moción al ritmo de las canciones metaleras de su infancia. De repente, Robert Trujillo, el bajista, y Kirk Hammett, el guitarrista, salieron juntos al escenario para sorprender a todo el pueblo de México reunido en el lugar que hace poco aún se llamaba Foro Sol.

Qué cagado que se aventaran la del ADO de El Tri @Metallica #M72CDMX pic.twitter.com/rjk1eXnzTL — Andrew Rd (@androd25) September 28, 2024

Fue así que los músicos tocaron los primeros acordes de “A.D.O.”, la cual fue cantada por Robert, lo cual desató la euforia entre los amantes del rock mexicano clásico, El Tri y de Alex Lora.

Ahora, Alex Lora se manifestó en redes sociales para celebrar que Metallica le rendir tributo a su vida, arte y trayectoria al interpretar su canción “A.D.O.” en su concierto.

A través de un video que subió a sus distintas redes sociales, el papá de Celia Lora le agradeció al guitarrista Kirk Hammett, y el bajista Robert Trujillo por la interpretación de “A.D.O.” en vivo, pues de esta manera dejó claro que su música trasciende fronteras y que es influencia para muchos artistas de talla internacional.

“Gracias Metallica por hacer suya mi clásico A.D.O. Gracias Trujillo, gracias Hammett, que Dios los bendiga y que viva el rock and roll”, dijo el Alex Lora, de 71 años, antes de cantar una parte de su icónica canción “A.D.O.” para deleitar a sus fans virtuales.