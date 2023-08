Ellas soy yo: Aline Hernández reacciona a su personaje en serie de Gloria Trevi ¿No le gustó?

Aline Hernández es una de las mujeres que perteneció al “Clan Trevi-Andrade”, ella publicó su libro “La gloria por el infierno”, en el que reveló detalles de cómo operaba Sergio Andrade para abusar de niñas y adolescentes.

Ahora que se estrenó la serie de Gloria Trevi “Ellas soy yo”, en la que si bien no hay personaje que se llame Aline Hernández, si hay referencias hacia ella con el personaje de Nayeli González.

En ese sentido, Aline no dudó en reaccionar a lo que se ha mostrado hasta ahora en la serie en la que Gloria Trevi muestra su versión de los hechos, luego de que la acusaran de corrupción de menores y que posteriormente saliera absuelta de dicho delito.

“No, ella no soy yo. Yo duermo tranquila, no he ocultado nada, he levantado la voz por mis hermanas. No he cambiado mi versión mil veces, no he dicho mentiras a mi público. No, ella no soy yo. Quien entendió, entendió”, dijo Aline Hernández en sus redes sociales.

Mensaje de Aline Hernández por serie de Gloria Trevi "Ellas soy yo" Foto: Especial

Aline Hernández estuvo casada con Sergio Andrade

Aline Hernández llegó al clan cuando apenas tenía 13 años, tras la convivencia ella y Sergio Andrade se casaron, incluso hay fotografías de la boda en redes sociales.

Según las películas y series, Sergio Andrade se separó de Mary Boquitas, para casarse con Aline, sin embargo, se dice que Gloria Trevi se sintió mal porque pensó que sería con ella con quien se casaría y no con Aline.

Cuando se destapó el clan, Aline publicó su libro, según una película fue apoyada por Pati Chapoy para contar su versión de lo que vivió con Gloria Trevi y Sergio Andrade.