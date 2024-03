Amazon Prime Video cobrará 50 pesos más por no ver anuncios y usuarios se enojan

La plataforma de streaming Amazon Prime Video hizo enojar a los usuarios de Internet al anunciar que ahoratendrá anuncios en su contenido y para poder eliminarlos tendrán que pagar 50 pesos en sus planes contratados.

Los suscriptores revelaron que el servicio de Amazon les mandó un mensaje para avisarles de los cambios en los planes.

“A partir del 11 de abril de 2024, Prime Video incluirá publicidad limitada en sus series y películas. Este cambio nos permitirá seguir invirtiendo en contenido atractivo a largo plazo. Nuestro objetivo es tener significativamente menos anuncios que la televisión abierta. También ofrecemos una nueva opción sin anuncios por 50 pesos adicionales por mes a la cual te puedes suscribir”, fue el mensaje de la compañía para sus seguidores.

Este anuncio no dejó a los fans con buen sabor de boca y es que la mayoría de los suscriptores se enojaron por esta nueva acción.

Amazon Prime Video distrayendo a todos con el anuncio de la segunda parte de Invencible cuando al mismo tiempo (de manera discreta) informa por mail que su plataforma ya tendrá comerciales y anuncios 😡 #Amazon #PrimeVideo pic.twitter.com/x5qKv3zWsB — ElDiCaprio (@ElDiCaprio) March 14, 2024

“Ya no serás Prime. Porque vas a tener anuncios, pero si no quieres ver anuncios, tienes que pagar $50 mensuales para ser de nuevo Prime”, “A cancelar. ‘Significativamente menos anuncios que la TV abierta. Chin… tu madre. Ja, ja, ja”, “Adiós #amazonprime y su nueva política de anuncios”, “No seas mam… #PrimeVideo #Amazon #AmazonPrime ósea aparte de pagar tu suscripción nos vas a poner anuncios y hay que pagar un adicional para no tenerlos que locura”, “todavía se atreven a decirte que van a meter anuncios durante el streaming pa hacer más $$ testoypagandochingadamadreeee”, “En mi opinión es una idea nefasta, pero quieren sacar mas pasta como con todo ahora’ fueron los comentarios de los usuarios que también reaccionaron con memes.

¿Vale la pena pagar 50 pesos más para no tener anuncios en Amazon Prime?

Las opiniones están divididas, algunos usuarios aseguran que lo van a pagar porque así tienen el beneficio de que sus paquetes lleguen más rápido.

sin embargo, otros consideran que no vale la pena, ya que por eso ya tienen una suscripción que pagan cada mes y no se les hace justo que tengan que ver comerciales, pese a que la plataforma diga que serán menos que en la televisión abierta y algunos advirtieron que cancelaran el servicio.