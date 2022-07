Amenazan con un arma a Los Dos Carnales en pleno concierto y así reaccionaron ellos (VIDEO)

La agrupación Los Dos Carnales vivió un momento de tensión en uno de sus conciertos que tuvieron recientemente en Michoacán, cuando un hombre los amenazó con un arma de fuego.

Todo ocurrió en un show en Ario de Rosales Michoacán, en las imágenes se puede observar que Los Dos Carnales están en el escenario interpretando uno de sus conocidos temas. Cuando de repente Poncho Quezada, integrante de la banda, se da cuenta de que un hombre le saca la pistola en pleno show.

Así reaccionaron Los Dos Carnales

El cantante principal de Los Dos Carnales detiene el concierto y le habla a Imanol Quezada para enseñarle que un asistente del público llevó un arma al show.

Asimismo, Poncho le dice al hombre que con esa pistola no lo va a asustar: “Perame, perame... ¿por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo, esa madre es más valiente que nosotros o qué. Esa madre no es más valiente que yo, viejo”, dijo Poncho Quezada de Los Dos Carnales.

Tras el incidente, el staff de Los Dos Carnales se acercó a los dos artistas y los sacaron inmediatamente del escenario.

Los usuarios de las redes sociales aplaudieron la valentía de Los Dos Carnales para enfrentarse al hombre que los amenazó, además señalaron que lo mejor que pudieron hacer los dos famosos fue retirarse del show para resguardar su integridad.