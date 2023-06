El Amor Invencible: ¿Leona muere al final? ¿Cuándo y dónde ver el último capítulo?

El Amor Invencible, la telenovela estelar de Televisa, llega a su fin y los fans no pueden con la incógnita de cómo va a acabar esta historia protagonizada por Angelique Boyer, quien interpreta a Leona Bravo.

En la propia telenovela de El Amor Invencible se dio a conocer un avance final que reveló algunos spoilers sobre lo que ocurrirá en el último episodio.

De acuerdo con lo que se mostró, Columba perderá el hijo que concibió con su suegro, luego de que él la empuje y como era un embarazo de alto riesgo, ella comienza a sangrar y pierde al niño.

Asimismo, Leona Bravo por fin se reencuentra con sus hijos Ana Julia y Bejamín, ellos ya saben quién es ella y la aceptan, pero todo se complica cuando Calixto, padre adoptivo de Ana Julia secuestra a la chica.

Entonces Leona Bravo va a salvarla y se observa que le dispara en la pierna para poder liberar a Ana Julia.

El otro protagonista de El Amor Invencible es Gale (interpretado por Daniel Elbittar), quien terminará en la cárcel un largo tiempo.

En el avance de El Amor Invencible también se deja ver que Leona Bravo está vestida de novia y la acompañan sus hijos, pero ella sale corriendo de la iglesia, por lo que se especula que podría dejar plantado a David.

El periodista Alejandro Zúñiga reveló que Leona Bravo morirá en el final de El Amor Invencible.

No puedo decir de dónde me enteré pero a mí me dijeron que sí que se va a morir