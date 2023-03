Captan a Angelique Boyer comprando en Aurrerá: "Humilde mi güera" (VIDEO)

La actriz Angelique Boyer fue captada haciendo las compras del supermecado en la Bodega Aurrerá.

En TikTok se difundió un video de un hombre que vio a Angelique Boyer comprando en dicha tienda de autoservicio y acompañó la publicación con el siguiente texto; “Como cuando me encuentro a mi novia Angelique Boyer haciendo sus compras en la bodega”.

En las imágenes se observa que Angelique Boyer va vestida de negro con una chamarra café y sostiene algo en sus manos, además va acompañada de la joven actriz Isabella Tena, quien da vida a Ana Julia en la telenovela de “El amor invencible”, quien además lleva un carrito de la tienda.

El breve video causó gran furor entre los fans de Angelique Boyer, quienes aseguraron que la actriz es humilde. Sin embargo, en el video también se ve que la presencia de ella en esa tienda es parte de la grabación de la telenovela “El amor invencible”, ya que detrás ella va un camarógrafo.

Fans se emocionan al ver a Angelique Boyer haciendo el mandado

Sin embargo, el momento enloqueció a sus fans y señalaron que aunque sea parte de la filmación de la novela, Angelique Boyer siempre ha sido humilde y amable con todos sus fans que se le han acercado a pedirle una foto incluso cuando está de vacaciones.

“Las personas que andaban de compras y pasaron cerca, cuando se enteren que salieron en El amor invencible”, “Ya no voy a ir a la bodega en chanclas”, “Hacen sus compras con una cámara gigante detrás de ellas”, “La bodega fue bendecida por la reina de las telenovelas”, “Humilde mi güerita”, “Hasta yo me emocioné y eso que no estuve ahí”, fueron algunos de los comentarios.