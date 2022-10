Angelique Boyer exhibe a Sebastián Rulli sin nada de ropa con FOTO desde la regadera

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas del espectáculo, después de haber trabajado juntos en varias telenovelas, y tan es así, que tienen fotos que se toman entre ellos.

En esta ocasión Angelique Boyer, al igual que Evaluna a Camilo, le tomó unas candentes fotografías a Sebastián Rulli.

En las imágenes, el galán de telenovelas aparece bañándose en la regadera y completamente desnudo, mostrando su tonificado y trabajo abdomen marcado. Lo provocativo de la foto es que una silla cubre la parte íntima de Sebastián Rulli.

El propio actor fue quien compartió la fotografía en su cuenta de Instagram y la acompañó del siguiente mensaje: “Toca LIMPIA y tallada a fondo porque tocaaaa!! Esto no es brujería pero les aseguro que ayuda y funciona de maravilla ¿Hoy también te toca?”.

Además, el actor señaló que la persona que le tomó la foto provocativa fue su pareja Angelique Boyer. La actriz comentó la fotografía y aseguró que hubiera preferido quitar la silla que impide ver completo al histrión.

Usuarios quedan impactados con la foto de Sebastián Rulli

Los fans de Sebastián Rulli quedaron sorprendidos con la fotografía del actor: “Ay padre qué calor”, “Se me ha caído el móvil”, “Hoy toca agradecer porque existes”, fueron algunos de los comentarios de los fans del actor.

Asimismo, Grettel Valdez comentó la fotografía con emojis de risa y los usuarios no dudaron en criticarla, pues aseguraron que la actriz no ha superado su papel de “María” en la telenovela “Lo que la vida me robó”, en la que su personaje está obsesionado con el de Sebastián Rulli.