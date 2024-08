Ana Gabriel celebra 50 años de carrera con mariachi y banda en el Auditorio Nacional

La cantante de 68 años Ana Gabriel inició la noche del martes el primero de cinco conciertos que ofrecerá en el Auditorio Nacional, como parte de su extensa gira internacional con la que celebra 50 años de trayectoria en septiembre próximo.

En punto de las 20:50 horas, se iluminó el escenario para recibir a una de las estrellas más queridas de la música mexicana. Portando un traje color blanco y una fajilla negra, apareció Ana Gabriel ante una lluvia de aplausos, los cuales le provocaba una enorme sonrisa. Con las primeras tonadas de ‘Esta noche’ y ‘Soy como quise ser’, la cantante originaria de Guamúchil, Sinaloa iniciaba una gran fiesta ante el público capitalino.

“Llegué cuando era conocido como Distrito Federal, sólo con un morral lleno de ilusiones en mi espalda, las cuales siguen aquí conmigo y no se van a ir. Cada que tengo oportunidad de pararme en un escenario siento las mismas mariposas, la emoción y las mismas ganas de llenarlo con mi canto”, comentó la cantautora.

Ana Gabriel en el Auditorio Nacional OCESA/CESAR VICUÑA

La noche continuó con un medley de sus grandes éxitos ochenteros, donde interpretó el tema “Cosas del Amor”, el cual se convirtió en uno de sus mayores éxitos de la mano de Vicky Carr, seguido por “Tu y yo”, “Amor” y “Ni un roce”. La interacción con el público no pudo faltar, donde contaba algunas vivencias de su vida y carrera; incluso ese lapso, un fan le pedía aventara su toalla, logrando llamar la atención de la sinaloense, la cual con un toque de comedia reaccionó diciendo entre risas:

“Dije que ya no iba a dar ninguna toalla porque realmente están muy sucias, en ellas me sueno, me saco los mocos, me seco el sudor y alguien por ahí me dijo que yo estaba para entregar mi canto, mi amistad, mi voz, mi música, pero no entregues más allá, así que por eso ya no he regalado las toallas. Ya hice bromas con la mentada toalla porque a los 68 años yo ya no uso toalla”, señaló.

no te pierdas: Sospechoso del atentado en el concierto de Taylor Swift trabajaba en el equipo de seguridad del estadio

Los éxitos como “Mar y Arena”, “Evidencias”, “Y aquí estoy”, entre otros, eran acompañados por 12 músicos que cobijaron su impecable voz entonada. La segunda etapa del concierto inició con la llegada del mariachi, en la que interpretó temas como “El cigarrillo”, “Es demasiado tarde”, “Tu lo decidiste” “México lindo y querido”; así como una canción homenaje a Juan Gabriel “Hasta que te conocí”.

Les comparto el SETLIST OFICIAL de Ana Gabriel @ Auditorio Nacional 🏟️ CDMX 📍 13, 15, 16, 24 y 28 de Agosto del 2024 🗓️



🚨 Repertorio con la lista exacta de canciones que cantará esta noche 🚨#AnaGabriel #Tour2024 #Aniversario #Concert #Concierto #50Aniversario… pic.twitter.com/Lfj5pXfWnj — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) August 14, 2024

“En varios países y ciudades, siempre llevo con un gran orgullo la bandera de México en mis hombros, eso de verdad que me llena de mucha alegría poder sostenerla. Ahora llegar a México y ser la primera vez en casi 50 años, que yo hago un recorrido tan importante por mi país, es una emoción que me llena el alma. México me costó mucho, pero también no es menos cierto que lo que cuesta lo valoras, por eso es que hasta el día de hoy yo como artista me sigo cuidando, sigo respetando al artista por ustedes, para salir con la frente en alto y diga: México aquí estoy y que ustedes como mexicanos también se sientan orgullosos de esta mexicana”, resaltó la cantante.

Para cerrar esta fiesta de casi tres horas de duración, la banda sinaloense no se hizo esperar acompañando a la interprete con temas como “Mi gusto es” y “El sinaloense”, por citar algunas. Aunque no podían faltar las más esperadas de la noche como “Luna”, “No te Hago falta” y “Simplemente amigos”, sumando así más de 20 temas que han marcado la trayectoria musical de Ana Gabriel.