Ana María Alvarado llora y anuncia que Maxine Woodside la corrió del radio: "El peor día de mi vida"

Ana María Alvarado anunció entre lágrimas que Maxine Woodside la corrió del programa de radio “Todo para la mujer”.

La periodista Ana María Alvarado publicó un video en YouTube en el que dijo que estaba triste por haber terminado su ciclo de más de 30 años ininterrumpidos en el programa de Maxine Woodside.

“Estoy en shock, en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, difícil de comunicarlo, muy difícil de platicarlo. Pero como les he dicho estaremos en las buenas y en las malas. No habrá secretos, porque nuestro trabajo es público. Lamento comunicarles que hoy Maxine me corrió, se acabó mi ciclo en el programa”, dijo Ana María Alvarado.

La periodista señaló que dio todo durante toda su participación en el programa, ya que nunca faltó más que por vacaciones o por enfermedad. Sin embargo, lamentó que se haya quedado sin trabajo.

Me quedé sin trabajo, me quedé sin este proyecto de vida que me ha acompañado desde que inicié mi carrera Ana María Alvarado

Ana María Alvarado señaló que desde que anunció que solo iría una vez a la semana al programa de Maxine Woodside comenzó a notar que el trato hacia ella cambió.

“Uno siente que ya no te quieren ahí. No quiero que sea un chisme. Sin embargo, cuando llegas a un programa y Maxine te voltea la cara, a duras penas te voltea a ver... uno se da cuenta y es obvio. Ya no te quieren aquí. Entonces pierdo mi trabajo que me costará mucho reubicarme y no todo es por dinero, es por todo lo que he construido con amor por tantos años", comentó la periodista.

Asimismo, señaló que pide que le respeten su antigüedad y que le den lo justo por haber estado 32 años en el programa.

Ana María Alvarado dijo que no quería llorar porque no quería que se prestara a malas interpretaciones sobre su salida, pero no pudo contener las lágrimas.

Maxine Woodside responde a Ana María Alvarado

Maxine Woodside le respondió a Ana María Alvarado y publicó un video en el que negó que haber corrido a la periodista de su programa de radio.

"Me acabo de enterar, por las redes de Anita Alvarado, que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa, nadie corrió a Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes y mañana más detalles en el programa", señaló.