¿Ana María Alvarado está peleada con Maxine Woodside?; "ya no soy segundona"

Ana María Alvarado está completamente devastada, pues los cambios en el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside hacen que, tras 33 años de trabajar juntas, ahora participará sólo una vez a la semana.

Mucho se ha especulado respecto a los motivos de tal hecho y una de las versiones más fuertes es que presuntamente Maxine Woodside tomó represalias con Ana María Alvarado por no haber podido ocultar la verdadera causa de muerte de su hijo, la cual supuestamente fue por suicidio.

Ante todo lo que se ha icho, Ana María Alvarado rompió el silencio habló sobre los cambios en “Todo para la mujer” y su relación con Maxine Woodside.

En un video que subió a su canal de YouTube, la conductora dijo que este mes habrá cambios en el “Todo para la mujer” y confirmó que ya sólo va a salir los martes.

“De momento te duele, sí y claro que en un principio sí me sorprendí, dije, ‘pero, ¿cómo, pero por qué me van a quitar?, qué barbaridad, ¿qué no he hecho bien mi trabajo, no lo he desempeñado a la maravilla?’ No pasa nada, yo acepto la situación, porque además ese tiempo ahora lo voy a aprovechar para hacer otras cosas, para mi canal de YouTube, para mis redes”, pronunció la famosa.

Ana María Alvarado afirmó que los cambios no se deben a pleitos con Maxine Woodside o su hijo Fernando, sino que son cosas que se tienen que hacer.

“Fernando Woodside decidió hacer cambios en el programa para que sea benéfico para su mamá y está perfecto. Entonces no hay problema, no hay líos, no son cambios en medio de pleitos, son cambios que uno entiende, que se tienen que hacer en la pantalla o en el radio”, dijo.

Finalmente, le mandó un mensaje a quienes se burlan de su situación: “Para los que les da gusto y que ya de por sí me decían que era la segundona de Maxine, les tengo una noticia, ya cambié de rango, ahora no soy la segundona, ya soy como árbol 10. Pero no pasa nada, el papel chico no importa sino el desempeño es lo que cuenta”.