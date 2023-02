Andrea Legarreta revela que le mandó una carta y un video a la jueza que le dictó sentencia a Pablo Lyle

Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional, por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien murió luego de que le pego en un altercado de tránsito.

La noticia ha desatado un gran debate en redes, pues mucha gente considera que Pablo Lyle debía de estar muchísimo tiempo tras las rejas; no obstante, algunas personas se mostraron a su favor, entre ellos Andrea Legarreta, quien reveló que le mandó una carta y video a la jueza, para que se tocara el corazón.

*Pablo Lyle* fue condenado a 5 años de prisión pero se le tomará en cuenta los años que estuvo bajo custodia + 8 años de libertad condicional + cursos de manejo de ira + servicio comunitario.

Le salió barato arrebatar una vida. pic.twitter.com/xCk7XvUeRS — cloudy 🌧🎈 (@Nubiap38) February 3, 2023

“A mí me ha tocado toparme con gente y la gente de ahí lo quiere muchísimo porque se dan cuenta que no fue su intención”, dijo Legarreta en el programa “Hoy”.

Pues la sentencia es 5 años de Prision , pero se tomará en cuenta lo que ya llevaba retenido (4 años ) así que será 1 año en prisión , y 8 años de libertad condicional , cosa que no pasará por que será deportado en el momento que salga libre . #PabloLyle pues le salió barato pic.twitter.com/uF7ZFoKP8C — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) February 3, 2023

Por si fuera poco, Andrea Legarreta confesó que no sólo ha rezado por el homicida sentenciado, sino que ella y otros famosos intentaron interferir en la sentencia de la jueza, buscando conmoverla cartas y videos.

“Se van a presentar cartas de amigos, incluso enviamos videos que se van a traducir a la jueza para hablar de esta parte que ella no conoce de él. Esta parte que no sabe de él, es un joven trabajador, con sueños, que fue una decisión que llevó la tragedia para ambas personas. Su comportamiento fue impecable, muchos se quitan el grillete, no salía, todo el tiempo ha sido respetuoso”, dijo devastada Legarreta.