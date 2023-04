Andrés García: ¿Quiénes fueron todas sus esposas y amoríos que tuvo?

Andrés García falleció a los 81 años de edad y dejó un gran legado en el cine y en la televisión, sin embargo, el actor también es recordado porque tuvo varios amores, además de sus esposas.

¿Quiénes eran las esposas de Andrés García?

El actor Andrés García se casó cuatro veces y producto de sus matrimonios tuvo tres hijos, Andrés Jr., Leonardo y Andrea García, con quienes protagonizó varios pleitos en los medios de comunicación.

La primera esposa de Andrés García fue Sandra Valle con quien se unió en matrimonio en 1967. Estuvieron juntos por seis años y con ella procreó a sus hijos Andrés y Leonardo García.

Después, en 1974 Andrés García se volvió a casar y ahora con Fernanda Ampudia con quien tuvo a su hija Andrea García. La modelo y conductora no era cercana a su papá, ya que unos meses antes de morir protagonizaron una pelea en la televisión, pues el actor la acusaba de hacer magia negra y de haberlo acusado de acoso.

Luego, Andrés García volvió a buscar el amor y se casó con Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante en 1980, pero el matrimonio no prosperó, ni siquiera tuvieron hijos, y se separaron en 1992.

La última esposa de Andrés García fue Margarita Portillo, con quien se casó en 2011, y fue ella quien lo acompañó en sus últimos momentos de vida.

En 2020, Andrés García reveló que se había separado de Margarita y que incluso se iban a divorciar, pero tras los problemas de salud del actor volvieron a unirse y ella estuvo al pendiente de su salud, así como el hijo de ella a quien Andrés consideraba un hijo más.

Los amoríos de Andrés García

Andrés García siempre fue honesto sobre su gusto por las mujeres y reveló que entre él y Julio Iglesias se disputaban el título de “mujeriego”.

Andrés García contó en alguna ocasión que estuvo con más de 800 mujeres. ““Como a los 16 años empecé a contar con cuántas mujeres me había acostado y seguí contándolas hasta los 26, cuando iba por 800 ya paré de contar. De ahí hasta los 80 que voy a cumplir ya pronto imagínense cuántas, no quiero ni saberlo, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer”, dijo.

Algunas de las mujeres con las que tuvo romances fueron Irma Serrano, Carmen Campuzano, Isela Vega y Anel Noreña, con quien tuvo una aventura fugaz antes de que ella conociera a José José.