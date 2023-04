¿Qué enfermedad tenía Andrés García?

El actor Andrés García falleció a los 81 años, debido a que tenía una enfermedad que él mismo dio a conocer hace unos meses.

¿Cuál es la enfermedad que tenía Andrés García?

Andrés García tenía cirrosis y lo reveló a través de una entrevista para contar cómo vivía con esa enfermedad.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, dijo el actor.

Andrés García dijo que debido a la enfermedad se siente muy débil y que incluso siente que ha perdido la memoria.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo… “me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, contó el histrión en la entrevista.

Mencionó que está tomando unas pastillas para tranquilizarse. “Resulta que amanecía golpeado y con sangre en la cama, el piso, el buró. Y unas pesadillas de estarme peleando en las noches con guerreros de otros países”, dijo.