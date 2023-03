La salud de Andrés García a mermado considerablemente en los últimos meses debido a la cirrosis que padece, pero ahora su esposa Margarita Portillo ha dado una noticia muy devastadora, pues señaló que el actor se debilita más en cada momento.

En entrevista con “Venga la Alegría”, la esposa de Andrés García señaló que actualmente el actor está estable, pero confesó que cada día lo ve más débil.

“Me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado, esto hace que esté muy consciente de su situación y le genera ansiedad, pero está estable”, señaló.

Agregó que Andrés García está muy bien cuidado, pero que el famoso ha perdido el apetito, por lo que ha adelgazado.

“Andrés está con todos los cuidados, las comodidades posibles, toda la atención, tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, está delgado. No puede caminar por sí solo, tiene una cama especial, cuando pide salir al patio se le traslada con una silla de rueda”, dijo.

Finalmente, Margarita Portillo lamentó que Andrés García se “va debilitando poco a poco”, cosa que nadie puede evitar “y es hasta que Dios quiera que su cuerpecito aguante y Dios quiera tenerlo con nosotros”.