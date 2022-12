Leonardo García le dice "narcisista" a Andrés García por hablar mal de su mamá

Andrés García y su hijo Leonardo García vuelven a estar en pleito, luego de que el actor señalara que su expareja le daba droga a sus hijos.

Andrés García acusó a Sandra Vale, su expareja y con quien tuvo dos hijos, de proporcionarle estupefacientes a Andrés Jr. y a Leonardo. “Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá; esa es la verdad, no hay más vuelta que dar”, dijo el actor.

Leonardo García no se quedó callado y salió a defender a su mamá de los dichos de Andrés García.

Fue a través de una publicación en Instagram que el también actor no solo lo acusó de ser “poco caballeroso”, sino que también recordó cuando lo llamó “mal hijo” y retó a Roberto Palazuelos a enfrentarse a balazos.

“Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer. Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre”, dijo Leonardo García.

“Yo siento que esta última declaración es inaudito. Y yo ya no quiero hablar más este tema yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista cómo mi padre”, concluyó el hijo de Andrés García.