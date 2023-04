Esposa de Andrés García revela cómo fueron los últimos días de vida del actor: "Se fue en paz"

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, publicó un comunicado en redes sociales en el que reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del actor.

La esposa del histrión señaló que el domingo 2 de abril Andrés García recibió una transfusión de sangre en el Hospital Santa Lucía. En el mensaje indicó que regresaron a casa el mismo día, pero el actor ya se veía cansado. El lunes recibió la extremaunción.

“Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado así como mi hermana y su enfermero. Permanecí a su lado cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiró”, se lee en el comunicado de Margarita Portillo.

La esposa de Andrés García señaló que el actor será velado en su casa de Acapulco este miércoles 5 de abril.

“Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que su casa, a partir de mañana 5 de abril en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco”, concluyó el mensaje.

Andrés García tenía cirrosis

Hace unos meses, Andrés García ofreció una entrevista al programa De Primera Mano en el que reveló que padecía cirrosis.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, dijo el actor.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo… “me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de huesos”, contó el histrión en la entrevista.