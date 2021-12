Ángela Aguilar confiesa que está “muy enamorada" ¿Estrena novio?

Ángela Aguilar ha conmocionado a todo sus fans, pues la cantante de 18 años dio a conocer que está “muy enamorada”… ¿de su nuevo novio?

Así lo reveló Ángela Aguilar durante una entrevista que ofreció a Univisión, emitiendo una serie de declaraciones que dejaron impactado a David Valadez, el reportero con el que habló.

¿De quién está enamorada Ángela Aguilar?

Durante la entrevista, Ángela Aguilar ofreció algunos detalles de su próxima gira en solitario, con la cual va a visitar diversas ciudades de Estados Unidos.

Tras ello, Ángela Aguilar afirmó que está “muy enamorada”, pero no de un hombre o mujer, sino de su música y carrera.

No obstante, la joven afirmó que su vida privada no estará a disposición del público y que si tiene novio o no eso es algo que la gente jamás lo sabrá… hasta que se case.

“Para tener algo de desamor, hay que tener amor primero. Cuanto tenga un novio por ahí, no lo voy a publicar, nunca van a saber. Incluso puedo tener uno ahorita y no lo sabrían. Yo creo que hasta cuando esté casada, ya, ok, ya diré ‘este es mi esposo’, pero nunca en la etapa de novios”, dijo Ángela Aguilar.

rc