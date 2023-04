Ángela Aguilar lanza canción con Fito Páez y usuarios la destruyen: "Pésima versión"

La cantante Ángela Aguilar no descansa de las críticas ahora los usuarios se lanzaron contra ella por su colaboración con el músico argentino Fito Páez.

En su cuenta de Twitter, Fito Páez publicó un adelanto de la canción que lanzó junto a Ángela Aguilar y que verás la luz mañana 14 de abril.

Se trata de una nueva versión de la canción “Brillante Sobre el Mic” , un tema que fue escrito por el cantante y lanzado en 1993. Ahora será lanzada esta versión a dueto con Ángela Aguilar.

Usuarios reaccionan a canción de Fito Páez con Ángela Aguilar

Sin embargo, parece que a los fans de Fito Páez no les cayó muy bien la noticia, ya que inmediatamente comenzaron a criticar la canción.

Aunque Ángela Aguilar se autodenominó argentina, parece que en aquel país no la conocen mucho, ya que varios de los fans de Fito Páez aseguraron que no les gustó la canción porque no saben quién es ella.

Algunos usuarios la identificaron por la polémica que generó su comentario en redes sociales cuando dijo que se sentía argentina.

“Dime que te hackearon tu cuenta por favor”, “No me encanta la idea, pero lo que sí me encanta es que ya regresaras a México. ¡Te extrañamos, flaco!”, “Bueno, no siempre puedes hacer cosas chidas”, “Qué necesidad”, “Pésima versión”, “La argentina”, “De tantos artistas por qué ella”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.