Ángela Aguilar y Nodal presumen sus primeras FOTOS como esposos y los critican: 'les calculo medio año'

Ángela Aguilar y Christian Nodal están disfrutando de su segundo mes de relación casándose a lo grande… en medio de la demanda que el cantante tuvo con Cazzu referente a la pensión alimenticia de su hija Inti. Para coronar su amor, y echarle ácido a la herida de su ex, la pareja ya compartió sus primeras fotos oficiales como marido y mujer.

Cabe recordar que a la boda de Ángela y Nodal fueron invitados, además de sus respectivos padres y hermanos, Majo Aguilar, Marc Anthony y su esposa. Además, fue el mismísimo Pepe Aguilar quien compartió primeras las fotos del evento en sus redes sociales, las cuales acompañó con un extenso mensaje dedicado a su hija y yerno.

Christian Nodal le entregó anillo a Belinda, tuvo una hija con Cazzu y ahora se casó con Ángela Aguilar. Estamos esperando saber con quien va a ser la luna de miel. pic.twitter.com/oiPtlAYW0s — Las noticias con El parcero (@julianbarragan) July 25, 2024

“Queridos Angela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor!”, inició el señor en sus palabras.

“En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables. Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, Aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (en base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L”, agregó en el extenso mensaje.

No obstante, ahora fue el turno de Ángela Aguilar y de Christian Nodal de presumir ellos mismos el inicio de su vida como esposos, pues aprovecharon su exposición en redes sociales para gritarle al mundo que su amor será se duradero… hasta que otra joven cantante se le atraviese al ex de Cazzu.

Lo único que pienso de la boda de Ángela Aguilar y Nodal, es que una familia muy tradicional está tan tranquila al ver que su hija se casara con un vato que es un miserable al no ejercer una paternidad y pensión alimenticia responsable. pic.twitter.com/yS86iTbuDq — Abigali T. (@abby_torresr) July 25, 2024

En las fotos que la pareja más polémica de la farándula compartieron se puede ver a Nodal y a Ángela Aguilar de Nodal darse un beso en la boca en primer plano y con los ojos cerrados, como lo dictan las buenas costumbres de la moral católica temerosa de dios.

“Madrastra Cuyeya”, “Mi ex con el que me dijo que no había nada:”, “La veneno y kuno dándose un beso”, “Les calculo medio año” y “Me huele a obligado”, la preñaste?”, alcanzaron aa escribir los fans antes de que los famosos temerosos restringieran los comentarios de la publicación.