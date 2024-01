Angelique Boyer y las FOTOS de su romántico viaje con Sebastián Rulli a Argentina

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son novios desde el 2014 y fue 9 años después cuando la actriz de telenovelas de Televisa viajó a Argentina para conocer a la familia del también galán de telenovelas.

A través de sus redes sociales, la actriz que dio vida a Teresa, compartió una serie de fotografías y videos del viaje romántico que hizo con Sebastián Rulli a Argentina para conocer a la familia de su pareja.

Así fue el viaje de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

En las imágenes, la mujer originaria de Francia mostró que recorrió las calles de Argentina junto a Sebastián Rulli, además de que visitaron lugares llenos de naturaleza. Angelique Boyer dijo que ver a su novio comer helado fue una de las cosas que más la emocionó.

Por supuesto que no podía faltar la foto con la familia de Sebastián Rulli, en la que Angelique Boyer no salió, posiblemente ella estaba tomando la foto o simplemente no quiso salir.

“Viajamos a Argentina. Que impacto descubrir este país. Ame la ciudad de Buenos Aires, sus calles, la arquitectura del pasado con lo actual, las calles y los parques, rodeada de agua y mil actividades que se gozan al aire libre, conocer la familia RULLI y pasar año nuevo con ellos ha sido un regalo que me deja mil recuerdos hermosos. Ver a Sebas recordar y caminar por las calles en las que vivió con su familia, mirar ese brillo en sus ojos me enamora… tanto como ama el dulce de leche y lo veo comer diario helado”, escribió la actriz en la descripción de su publicación en redes sociales.

“Esto solo es el principio de un viaje que me ha llevado a las lágrimas de felicidad. Gracias por mostrarme tu Argentina @sebastianrulli es el primero de muchos viajes a este bellísimo país”, concluyó su mensaje Angelique Boyer.