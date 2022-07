Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, lo despide devastada: "¿Y ahora cómo se vive sin ti?"

La muerte de Fernando del Solar devastó al mundo de la farándula, pero no cabe duda de quien la está pasando peor son sus hijos y su viuda Anna Ferro, quien se despidió de él a través de redes.

Fue “Venga la Alegría” el programa que informó de la muerte de Fernando del Solar y aunque no se señaló cual fue su causa de muerte, era sabido que Fernando del Solar tuvo una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

Tras su divorcio de Ingrid Coronado, Fernando del Solar decidió darse una nueva oportunidad en el amor y comenzó una relación con Ana Ferro, a quien conoció en 2016.

Ahora, en entrevista con la misma emisión Anna Ferro aseguró que está sufriendo como nunca antes en su vida:

“Es un dolor que no puedes entender, fue un programa que a él le encantaba, gracias por el homenaje hermoso; no olviden su sonrisa y sigamos sembrando 'arriba los corazones'; luchó hasta el último momento, se fue tranquilo y en paz”, dijo.

“Me dijo 'eres a la única mujer a la que me le he declarado, todas las demás se me han declarado; sigues siendo eso, la única'", agregó.

Asimismo, la maestra de yoga afirmó que con Fernando del Solar volvió a creer en el amor, pues dijo que sanó su corazón destruído.

“Es el amor de mi vida, tan noble, tan desprendido de todo; todos los días luchaba por mejorar, nunca se cansó... él junto mi corazón hecho pedazos, y yo los de él”, pronunció.

Tras ello, Anna Ferro subió una serie de historias a su Instagram en las que se despidió del difunto conductor: "Y ahora cómo se vive sin ti", lamentó.