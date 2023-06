Anna Sarelly paga más de 6 mil pesos por un corte de pelo y le destruyen el cabello (MEMES)

La influencer Anna Sarelly, conocida por su polémica con los bolsos que vendía más caros que los de Michael Kors, se volvió tendencia en las redes sociales al contar la triste historia de cómo pagó más 6 mil pesos por un corte de pelo para que le destruyeran el cabello.

En sus historias de Instagram Anna Sarelly señaló que se había cambiado el look, pero que no lo había presumido debido a que no le había gustado como se lo dejaron.

Ay no! Reí y sufrí con las historias de la Anna Sarelly jajajqjqjajajfj yo también estuve en esa situación y es penoso. pic.twitter.com/sOOxfF2sLZ — 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒔𝒊𝒔 (@salazargenesisv) June 13, 2023

La influencer señaló que todo ocurrió el fin de semana y que al principio fue a un lugar en el que le dejaron muy corto el fleco y después sus amigas le recomendaron otro sitio para que fuera a ver si tenía solución el fleco.

Ahí le dijeron que solamente podían emparejar el resto del pelo para que tuviera coherencia con el fleco, pero para su sorpresa el resultado la dejó triste y llorando. Señaló que le dejaron un corte estilo 70 y muy corto muy difícil de peinar.

El wuey que le cortó el pelo a Anna Sarelly seguro le compro una bolsa o un vino culero y dijo - Ahora es la mía de entregarte una chingadera de producto.



Y la dejo así



Jajajaja pobre morra jajaja pic.twitter.com/hbKUbdisFB — Aqui pasándola (@LookHowIWin) June 12, 2023

Trató de peinarlo delante de sus seguidores, pero dijo que no le gustó y comenzó a llorar, después hizo otro video en el que mostró que encontró la forma de peinarlo y que luciera como estilo Samantha Jones de Sex And The City.

Anna Sarelly pagó más de 6 mil pesos por el corte de pelo

De acuerdo con los usuarios de Internet Anna Sarelly acudió a un salón de belleza del estilista Ric Pipino, en el cual cobran 400 dólares el corto, es decir, 6 mil 900 pesos. El estilista es famoso por crear looks para celebridades como Lady Gaga o Donna Karen.

Cómo que le cobraron 400 dolares a anna sarelly por un corte? 🤡 Será su karma por los vinos y las bolsas? pic.twitter.com/eQ7rOnVKvd — ミネルバ (@minureivadesu) June 12, 2023

Los usuarios de Internet, aunque la apoyaron ante la desgracia que sufrió, no pudieron evitar hacerle memes y la compararon con Cinthia, la muñeca pelona de Angélica de Los Rugrats y hasta con un M&M.