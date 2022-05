¿Cuántos años estará Raphy Pina, manager de Daddy Yankee, en la cárcel?

Raphy Pina, productor y manager de Daddy Yankee, recibió por fin su sentencia por cometer el delito de posesión de armas de fuego.

Raphy Pina enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta por un delito mayor, cosas por las que fue detenido en diciembre.

"Hoy enfrento la situación más difícil que pueda enfrentar un ciudadano, perder la libertad. Hoy, ante usted, le quiero pedir con mucho respeto que me permita regresar a mi familia", pronunció el productor y esposo de Natti Natasha en la corte antes de que le leyeran la sentencia.

No obstante, se va a quedar con las ganas de regresar con su mujer e hijos, pues fue sentenciado a 41 meses: 3 años y 5 meses. Además, tendrá que pagar una multa de 150 mil dólares.

"Hoy me encuentro aquí, de pie, y lo digo públicamente: (esto es) por ser productor de reguetón. No es por otra cosa más. No pudieron probar nada", expresó Pina a la prensa tras su devastadora resolución.

"Quisieron pintar como que el reguetón es del bajo mundo. ¿Cuándo acabarán con esa teoría? Hoy yo me voy a prisión, pero voy a volver, voy a pelear por mis derechos", añadió devastado.