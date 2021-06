Anthony Mackie responde a rumores de romance entre Sam y Bucky y piden cancelarlo

Anthony Mackie, protagonista de la serie de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, está en medio de la polémica, luego de sus declaraciones para aclarar los rumores sobre si los personajes Sam y Bucky tienen una relación sentimental.

En redes sociales comenzó a circular el rumor sobre si Sam y Bucky de The Falcon and the Winter Soldier son pareja, por lo que Anthony Mackie no dudó en tener una respuesta, la cual se publicó en la revista Variety.

te puede interesar Loki, la nueva serie de Disney+ que ofrece mayor complejidad y frescura

"Hay tantas cosas retorcidas y complicadas. Hay tantas cosas a las que las personas se aferran con sus propios dispositivos para hacerse relevantes", señala el protagonista de la serie de Marvel.

Sin embargo, las declaraciones que causaron polémica fue cuando Anthony Mackie dijo lo siguiente: “La idea de que dos chicos sean amigos y se amen en 2021 es un problema debido a la explotación de la homosexualidad. Solía ser que los chicos podían ser amigos, podíamos pasar el rato y fue genial. Siempre te encontrabas con tus amigos en el bar, ¿sabes?

“Ya no puedes hacer eso, porque algo tan puro y hermoso como la homosexualidad ha sido explotado por personas que están tratando de racionalizarse a sí mismas", finalizó.

Entiendo lo que quiso decir Anthony Mackie y estoy de acuerdo, pero realmente se expresó demasiado mal al respecto... https://t.co/1iTAhCFYWl — ✨Wiccan x Hulkling💚 (@DisneyFansonTw1) June 17, 2021

Piden cancelar a Anthony Mackie por declaraciones sobre Sam y Bucky

Algunos fans de Marvel no estuvieron de acuerdo con sus declaraciones y pidieron cancelar al actor. “Dios qué necesidad de Anthony Mackie de decir SEMEJANTE pelotudez literalmente nadie le pidió que confirme ni desmienta Sam - Bucky entonces PARA QUÉ”, escribió un usuario.

Dios qué necesidad de Anthony Mackie de decir SEMEJANTE pelotudez literalmente nadie le pidió que confirme ni desmienta SamBucky entonces PARA QUÉ 😫 — Franco (@franco_r_b) June 18, 2021

Otros cibernautas señalaron que las declaraciones del actor de Marvel fueron muy confusas y por eso se prestó a la cancelación, otros más aseguran que se entendió que Sam y Bucky no tienen un romance.