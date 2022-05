Ari Borovoy revela que quiere ser diputado... y fans lo destrozan: "ni mínimamente preparado estás"

Ari Borovoy fue severamente criticado por los internautas, pues el integrante de OV7 anunció que busca convertirse este 2022 en diputado, sin contar con experiencia en temas de administración pública o políticas públicas.

A través de un video que subió a redes, Ari Borovoy se “destapó” y le pidió a sus fans que lo apoyen usando el hashtag #AriDiputado, cosa que fue repudiada por los internautas.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… 👍🏻#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

“Desde que tengo uso de razón mis padres me han enseñado a perseguir mis sueños y mis metas, pero sobre todo me han enseñado que nada es imposible en esta vida. Este día es uno de los más importantes de toda mi carrera”, afirmó el famoso en su video.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, añadió.

🤣🤣🤣🤣🤣 ¿Es broma? 🤣🤣🤣🤣 Ya me los estoy imaginando en la cámara de diputados cantando "la calle de las sirenas, la calle de las sirenas ..." — Alex Pech (@AlexPec27226376) May 11, 2022

Ari Boroboy afirmó que en su carrera en la farándula ha “representado muchos talentos”, cosa que considera ser suficiente para un cargo político.

“Pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo: cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”, dijo.

Todo mal.

Si cantar ya no te está dejando ponte a dar clases o algo. No entiendo quién le dice a las celebridades que pueden funjir como políticos? Esto no debería estar permitido ya a estas alturas. — Adrián Arnés (@adrianandresmx) May 11, 2022

La respuesta de los fans fue inmediata y para nada positiva, pues criticaron al famoso severamente por no tener experiencia para el cargo y le solicitaron abstenerse de sus intenciones políticas, pues desean que ese cargo lo ocupe alguien que sí vaya a hacer algo por el país.

“¿Cuál es tu formación académica?, ¿tienes estudios en derecho?, ¿diplomados en función y gestión de la administración pública?”, “Nooo, la pelona de Kabah, el de OV7, qué sigue, ¿alguna de las bailarinas de La hora pico?”, “Por favor, no le hagas esto a tu país, retírate”, “No confundas tu habilidad para llenar teatros y auditorios de morritas que sólo van a cantar y a gritarte con legislar un país” y “Tienes fama de tranza, de ser insaciable con el dinero. Para ti es primero el poder y luego la amistad”, fueron algunos de los comentarios.